街口執行長胡亦嘉為了台版餘額寶「託付寶」兩度與金管會槓上。金管會認定託付寶「未修約、保證收益」已踩紅線，最重可處分街口投信撤照。胡亦嘉之父前中華開發工業銀行董事長、金融業大老胡定吾8日親上火線現身街口託付寶上市記者會挺兒。

胡定吾會後接受媒體訪問時表示，1983年第一個引入投信的就是他，創新事業在路途上都會與現存法規有磨擦，這很正常，沒有很奇怪，街口要走FinTech、創新的路，有磨擦是好事，難道你們希望台灣的金融事業一直站在守舊的路上，一定不希望，創新路上小小的衝撞、再尋求共識、改進是好事，總要有人帶頭創新，不能站在保守的位子上。

街口此次因觸碰金管會底線，讓投信恐面臨最重撤照處罰。胡定吾認為，「什麼是底線？很難講，很多法律可擴大解釋。」未來與金管會的溝通要怎麼更順暢？他認為就是要多討論，託付寶方案細節他不知道，「當年我們的方式就是與政府多溝通，要鼓勵創新，年輕人不創新金融還有什麼希望？大家都保守就不會進步。」他相信主管機關是鼓勵創新的心態。

胡定吾指出，他原本不知街口要走FinTech，現在覺得這很好，因為電子支付只是個技術，若不跟金融結合，做不大，美國大的電支事業都與金融結合，這是必然之路，胡亦嘉做了很好的選擇。我在金融業一輩子而且我的事業都很創新，所以樂見創新，「政府應該要有肚量，不能阻礙創新。」

(工商 )