美國空襲擊斃伊朗將領，讓中東新一波危機一觸即發，全球油價也於近日急升，法人表示，中東危機只會影響到短期油價波動，能源供需面才是影響中長期油價走勢，建議投資人不必太過追高，或採區間操作。

根據統計，布蘭特原油在6日一度漲破每桶70美元，與西德州原油指數也在本周創下近6個月以及4個月以來新高。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼指出，中東地區衝突的風險一向是對油價主要的刺激來源之一，也是油價短期波動原因，中長期油價走勢還是要視基本供需面的狀況而定。

林孟洼說，若美伊衝突真的進一步擴大，甚至造成部分油田及設備受損，因OPEC以及全球當前備用庫存水位充足，原油供給狀況回復力快，故油價雖可能在短時間內隨著衝突的升溫而看多，但若要進一步推升，仍需供給面出現重大轉變才有可能，建議投資人仍需密切觀察今年OPEC及非OPEC產油國在2020年的減產狀況，以及原油需求於今年是否有更強的回升，才是推升油價的支撐訊號。

富蘭克林證券投顧表示，美軍在伊拉克發動空襲狙殺伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼後，中東緊張局勢升溫，帶動布蘭特油價一度漲至每桶70美元附近，儘管雙方各自放話，隨後布蘭特油價回落至每桶68美元附近，評估在油市基本面變化不大、且實際生產或運輸中斷並未發生的基本情境之下，預期油價波動應屬短期事件，後續仍將回歸基本面。

富蘭克林投顧說，今年經濟前景預期改善，不過原油需求恐難以大幅增加，加上美國與非OPEC產能提升，預期今年油價仍是區間表現。

也有法人指出，2020年第一季到第三季，中性偏多看待油價走勢，主因是近期受到地緣政治影響，加上中美貿易緩和，有助經濟成長復甦，且旺季推動、用油需求提升，有助支撐油價。到了第四季之後，因已到傳統淡季，原油供需將轉為供過於求。

對於能源基金展望，富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里．弗朗表示，過去兩個月市場對於2020年全球經濟前景看法轉趨正面，基本面預期改善、加以能源股評價面已大幅壓縮，提振近期能源股表現，預估未來一年在經濟成長回溫的環境下，價格過分低估的能源股將再受市場重視。

(工商 )