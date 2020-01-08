在岸人民幣 收盤貶值44基點 17:582020/01/08 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣兌美元在8日官方收盤報6.9420，較上一交易日官方收盤價貶值44個基點，較上日夜盤收盤漲40點。 此外，人民幣兌美元中間價8日報6.9450，較上日報6.9690，升值240個基點或0.34％，創5個月高位。 (工商 ) #基點 #收盤 #人民幣 #官方 #日報 也許您會感興趣 推薦閱讀 蕭邦挺冬季古董車耐力賽 擔任官方計時器合作夥伴 04:102020/01/05 《旺來報》 人民幣在岸價微幅收跌29個基點 17:152020/01/06 財經 滬指收升21點 重新站上3,100關口 16:012020/01/07 財經 騰訊撐大盤 港股收升95點 16:522020/01/07 財經 東奧官方贊助商亞瑟士 新品發表國手走秀 23:022020/01/07 體育 人民幣急升 五個月新高 04:102020/01/08 財經要聞 人民幣中間價升值240基點 11:032020/01/08 財經 中東局勢緊張 恒指收盤跌逾230點 17:162020/01/08 財經 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 美伊打不起來？專家：伊朗經濟無力支撐戰爭 - 財經 超微CEO坦承 台積電7奈米供貨吃緊 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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