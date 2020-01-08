在岸人民幣兌美元在8日官方收盤報6.9420，較上一交易日官方收盤價貶值44個基點，較上日夜盤收盤漲40點。

此外，人民幣兌美元中間價8日報6.9450，較上日報6.9690，升值240個基點或0.34％，創5個月高位。

(工商 )