中美貿戰轉單效應加持，高單價出貨比例增加，儒鴻(1476)去年12月合併營收27.43億元，創歷史新高。也帶動第4季營收創同期新高，2019年的營收更創歷史新高，寫下「三高」紀錄；儒鴻指出，轉單效應持續、品牌客戶下單集中化、高端產品增加，預期2020年的營運還是成長的。

儒鴻2019年全年的合併營收281.37億元，年增率為2.03%。

儒鴻指出，運動龍頭品牌Nike銷售業績長紅，帶動出貨增加；中美貿戰，品牌客戶轉單效應，讓去年業績長紅。

儒鴻主要客戶之一的Lululemon，去年接單成長20％，2020年可望維持二成；Nike是儒鴻大客戶，去年訂單成 長10％，估今年也有二位數增加。

手中訂單能見度已到6月，對於今年的營運展望；儒鴻指出，中美貿戰讓客戶訂單移出大陸的動作還在，轉單效應持續；而品牌客戶下單集中化的趨勢已成形，因此，今年整體的訂單量還是會增加。

另外，儒鴻近幾年強化研發創新，許多高端、單價高的產品不斷推出，也讓儒鴻對2020年的營收持樂觀預期。

而全球服飾廠採購集中供應鏈政策，更讓儒鴻的新客戶、新訂單數成長；儒鴻指出，預期，今年至少會有5個新客戶加入。

儒鴻2020年的營運成長將是以成衣拉貨動能貢獻大於布料動能。儒鴻指出，為滿足客戶訂單需求，除了在自有工廠將積極去瓶頸提升15%產能。另外，委外發包能量也會同步擴大24條產線，預估今年成衣月均產能會增加200萬件。

由於品牌客戶需求仍持續成長，儒鴻已宣布在印尼建立新的紡纖供應鏈；儒鴻指出，印尼新廠預計年後即可動工，預期2021年的年中就可投產貢獻產值。

市場指出，從儒鴻掌握手上訂單來看，2020年營運狀況將會比2019年再度登高，且，成長的幅度會高於去年，預估至少有10%以上。

由於2019年營運業績豐收，據了解，儒鴻今年的年終獎金可望優於去年的3至4個月水準。

(工商 )