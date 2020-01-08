進入1月份，隨著春節臨近，中國大陸水泥下游市場需求開始季節性減弱，其中，8日起，大陸長三角沿江地區水泥熟料價格，每噸大幅回落80元人民幣，華北、西南地區也同步調降；西進水泥廠台泥(1101)、亞泥(1102)及信大水泥(1109)認為，第一季一向是傳統淡季，預期價格會在春節過後、工程陸續開工下逐漸回穩。

亞泥及信大去年前十一月的合併營收，在大陸市場的貢獻下，分別創下了同期歷史新高。

台泥指出，春節前，中國大陸多數重點工程和房地產項目開工率有所下降，對水泥的需求減少，因此價格開始陸續走低。

另外，市場也指出，由於2019年中國大陸水泥市場的價格高漲，因此造成國外熟料進口量增加；這次大陸水泥廠為抵禦外來低價熟料干擾淡季市場，水泥廠採取一次性大幅降價策略，也是水泥價格降幅較大原因之一。

不過，西進水泥業者表示，今年進入淡季所採取的降價，降價後的水泥價格平均仍比去年同期還高，所以，在春節、淡季過後，水泥價格應該會逐步調升，預期，今年大陸市場的營運仍是處於成長格局的。

(工商 )