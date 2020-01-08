宇宙人7日上《趣你的娛樂》擔任來賓，他們談到小巨蛋演唱會門票開售8分鐘秒殺，開賣前成員們坦言心情忐忑，阿奎說：「開票時，小玉是根本不敢看，直接睡過頭，我跟方Q是一直做別的事情，不敢去面對現在票賣怎樣這件事，其實我心中有三個劇本，第一個劇本因為我們上次TICC是三千人嘛，覺得至少會有三千人;第二個劇本是我覺得我們這幾年的進步應該可以是三千的兩倍，那也才六千張，但小巨蛋要賣一萬張，六千到一萬我真的沒辦法評估。」

遊戲環節「趣你的圈圈叉叉」，主持人凱莉出題大家互猜答案幾圈幾叉，猜錯受處罰吃擠滿芥末鐵蛋，輪到題目「請問你是否談過五段以上的戀情?」結果揭曉時，阿奎和小玉訝異轉頭看方Q，小玉說：「方Q有嗎?什麼?你有五次?」阿奎驚喊：「我們今天第一次知道耶！」方Q默默笑說鐵定有五次的啊，小玉低頭掐指推算：「好，我們錯估你了!」結果猜錯的小玉和凱莉受罰吃芥末鐵蛋。

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