苗栗縣選委會出動點鈔機清點選票數量。（何冠嫻攝）

苗栗縣選委會在苗栗市巨蛋體育館進行為期兩天的鄉鎮市點領選票作業。（何冠嫻攝）

苗栗縣總統副總統選舉人數為44萬7422人、區域及原住民立法委員選舉人數為44萬5904人。8日苗栗縣選委會進行鄉鎮市點領選票作業，苗栗縣選舉委員會代理主任委員陳斌山及總幹事彭基山前往視察，並呼籲投票當天務必攜帶身分證、印章、投票通知單到指定投開票所進行投票，再依照選票顏色投入對應票匭。

因應總統大選，選委會將設480個投開票所，較2018年的地方公職人員選舉增加10個投開票所，避免尖峰時段投票人數湧入造成壅塞。8日在苗栗市巨蛋體育館展開為期2天的點領選票作業，各公所派員點領各式選票、以點鈔機清點數量，再人工檢查選票，現場數十位警察與監察小組委員嚴陣以待、維持秩序，避免選票外流。

此次大選有5種選票以顏色區分，總統副總統選票為淺粉紅色、區域立委為淺黃色、全國不分區立委為白色、平地原住民立委為淺藍色、山地原住民立委為淺綠色。彭基山說明，每人按身份別最多可領3張選票，前往指定投開票所投票，務必攜帶本人身分證、印章、橘色投票通知單，並確實遵守投票秩序與規則，正確圈選再投入相應票匭。

選委會提醒，若將手機或攝影器材帶入投票所、撕毀選票、將選票攜出投票所外、將選票以外的物品投入票匭，或在投開票所周圍喧嚷干擾投票等，都可依違反選罷法開罰，其中在投票當日以LINE、Facebook散布訊息拉票助選，恐將面臨50萬元以上500萬元以下罰鍰，籲請民眾留意以免受罰。

(中時 )