苗栗縣總統副總統選舉人數為44萬7422人、區域及原住民立法委員選舉人數為44萬5904人。8日苗栗縣選委會進行鄉鎮市點領選票作業，苗栗縣選舉委員會代理主任委員陳斌山及總幹事彭基山前往視察，並呼籲投票當天務必攜帶身分證、印章、投票通知單到指定投開票所進行投票，再依照選票顏色投入對應票匭。
因應總統大選，選委會將設480個投開票所，較2018年的地方公職人員選舉增加10個投開票所，避免尖峰時段投票人數湧入造成壅塞。8日在苗栗市巨蛋體育館展開為期2天的點領選票作業，各公所派員點領各式選票、以點鈔機清點數量，再人工檢查選票，現場數十位警察與監察小組委員嚴陣以待、維持秩序，避免選票外流。
此次大選有5種選票以顏色區分，總統副總統選票為淺粉紅色、區域立委為淺黃色、全國不分區立委為白色、平地原住民立委為淺藍色、山地原住民立委為淺綠色。彭基山說明，每人按身份別最多可領3張選票，前往指定投開票所投票，務必攜帶本人身分證、印章、橘色投票通知單，並確實遵守投票秩序與規則，正確圈選再投入相應票匭。
選委會提醒，若將手機或攝影器材帶入投票所、撕毀選票、將選票攜出投票所外、將選票以外的物品投入票匭，或在投開票所周圍喧嚷干擾投票等，都可依違反選罷法開罰，其中在投票當日以LINE、Facebook散布訊息拉票助選，恐將面臨50萬元以上500萬元以下罰鍰，籲請民眾留意以免受罰。
(中時 )
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