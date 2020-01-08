市場有消息指出，「股神」華倫•巴菲特（Warren Buffett）旗下控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）準備大量資金購入美國飛機製造商波音（Boeing ）的股票，這也是繼上周傳出波克夏將投資興建太陽能發電廠，後滿手現金的股神又一新投資動作。

巴菲特（Warren Buffett）靠著價值投資法取得龐大獲利，不過去年美股大漲，巴菲特卻保守觀望，掌握的現金部位高達1280億美元（約3.94兆元新台幣），原因就是市場上有許多好公司，但普遍存在估值過高的問題。不過，根據媒體報導指出，波克夏第三季營業利益仍創下歷史新高紀錄。

據《巴隆周刊》（Barron's）報導，波克夏透過旗下公用事業NV Energy，投資興建雙子座（Gemini）太陽能電廠，將蓋在內華達州的聯邦土地，峻工後預計能產生690百萬瓦的電力，改寫目前全美太陽能電廠發電量579百萬瓦的紀錄。

此外，波克夏去年5月出資100億美元，協助西方石油 (Occidental)以550億美元資金併購阿納達科 (Anadarko)，這也是波克夏自2016年來首次投資。

至於近期市場傳聞，波克夏大砸50億美元(約1500億元新台幣)買進波音股票，激勵該公司股價7日一度漲幅達到3%，終場漲幅1.06%、收在337.28美元，波克夏則是對此消息不否認，也未給出明確回應。

根據《雅虎財經》（Yahoo Finance）去年底針對讀者進行調查顯示，2019年表現最糟的美國公司為陷入停飛危機的波音，緊接著是報出財務危機、讓日本投資巨頭軟銀創辦人孫正義損失慘重的WeWork。

波音金雞母737 Max，去年受到2起致命墜機意外影響，不只面臨停飛，波音因此宣布暫時停產737 Max計畫，也使得該公司股價從事件發生後以來，股價下挫20%。波音董事會在去年12月23日決議，宣布開除執行長Dennis Muilenburg，改由現任董事長David Calhoun兼任，試圖力挽狂瀾。

(中時電子報)