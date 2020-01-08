位於白河的蓮心園庇護農藝工場設立於2013年，目前有10位喜憨兒在工場自力更生，在農技員輔導下，種植的稻米、蔬菜、香草、花草盆栽等頗受市場歡迎，為了避免天候影響、病蟲害問題，園方打算籌建溫室，8日義賣農場栽種的50顆巨無霸高麗菜，愛心起標價1萬元，首日就有好心人贊助，賣出10顆高麗菜，募得約20萬元善款。

蓮心園庇護農藝工場由場長張志麒帶、農技員徐金國、就業輔導員林枝柳帶領10位憨兒從事農務工作，除了種植農作物外，也提供農園藝產品及加工品產銷，農場觀光及農務DIY教學體驗、社區庭園景觀代客設計設作、客製化商品代工等多樣化服務。

園方指出，開放式的農場近年來受到病蟲害肆虐及夏季雨勢影響，農場停擺造成農損災情，加上聘僱輕度心智障礙的朋友，必須看天吃飯，收入不穩定，因此計畫搭建溫室以穩定產量，預計興建2棟溫室，估計建置費用要300萬元。

為籌募經費，園方決定義賣栽種的50顆巨無霸高麗菜，每顆直徑達50公分，讓人嘖嘖稱奇，且口感清脆，很適合做泡菜、水餃餡料，並訂出1萬元的愛心起標價，期待善心人士響應號召。

(中時 )