周佳琪競選總部指出，蘇家家族墓園經申請核准變更為商業經營後，「懷軒園」巧妙將開發面積壓縮在2公頃內、規避環評，但比對現場照片，開發面積早已超過2公頃。（周佳琪競總提供／謝佳潾屏東傳真）

競總稱，鄉親說，蘇家還用綠色鐵籬笆將地號503-1圈圍起來，所以懷軒園的開發面積早已超過2公頃，蘇家根本知法玩法。（周佳琪競總提供／謝佳潾屏東傳真）

針對周佳琪競選總部總幹事潘連周及國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝，公開指稱立法院長蘇嘉全「祖墳變成殯葬園區」一事，蘇震清立委競選總部主任李涂怡娟及發言人方一祥8日到屏東地檢署按鈴提告2人違反選罷法及誹謗罪，對此，周陣營怒批轉移焦點、知法玩法。

周佳琪競選總部指出，蘇家家族墓園經申請核准變更為商業經營後，「懷軒園」不僅可設置1萬5028個骨灰罐位，還巧妙將開發面積壓縮在2公頃內、規避環評，但比對現場照片，開發面積早已超過2公頃。

競總說，蘇家商業墓園向政府提出申請的面積為1萬8369平方公尺，當中有一塊是地號503的土地，而有鄉親向他們舉發，當時因這塊地太大，懷軒園關係人吳某買到後將其分割為地號503（7654平方公尺）與503-1（2500平方公尺），而地號503-1雖未列在申請資料中，卻實實在在在開發範圍內。

競總稱，鄉親說，蘇家還用綠色鐵籬笆將地號503-1圈圍起來，所以懷軒園的開發面積早已超過2公頃，蘇家根本知法玩法，且他們前一天才發聲明稱是合法申請核准，而今又去法院提告，根本想轉移焦點。

但方一祥強調，蘇震清從政以來屢遭對手攻擊抹黑，但事後都證明他的清白，而這次抹黑手法更甚以往，引用錯誤資料、移花接木、歪曲事實，必須加以遏止。蘇嘉全院長辦公室也發出聲明，墓園開發皆依照政府法規規範辦理，並經由縣政府層層關卡，一切程序完全合法，不容抹黑。

(中時 )