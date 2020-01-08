藝人明道胞兄林明弘與妻小陳屍在內湖一間土地公廟的步道，士林地檢署檢察官與法醫今天下2點解剖遺體，發現林妻胃部有藥物顆粒痕跡，林以及11歲兒子則沒有，檢方以及採集並化驗成分，將後續了解是否有先服用藥物後再遭勒斃。

檢警調閱土地公廟監視器畫面，初步判斷，林4日下午騎機車與妻兒到案發地點旁的宮廟，直到5日下午1時許，被附近民眾發現，妻兒身上覆蓋毯子已經死亡，而林則以繩索自縊，警方發現妻兒脖子上有束帶，初判是遭人勒斃，而山區並沒有任何人出入，懷疑是林勒斃妻兒後再自縊。

警方從手機訊息，林的手機訊息顯示積欠大筆債務，並透露輕生念頭，還傳訊告訴好友「不要來找我」，家中的紙條也交代後事，初判是為了債務帶妻小共赴黃泉。

檢察官下午解剖遺體，並採集胃中檢體化驗，初步有看到藥物顆粒，至於成分將化驗釐清。

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