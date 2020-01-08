溪南國小校長徐昌義陪同教育處長陸正威（右）會勘溪南幼兒園新園舍預址，就在校園綠樹林蔭圍繞的空地。（楊樹煌攝）

受少子化影響，各校遍都減班，但埔里溪南國小不僅未受影響，反而逆勢成長，從原本的國小6班增為12班，原僅容1班30人的幼兒園，更增至5、60名小朋友報名入學，經林縣長指示學校籌劃幼兒園增班，而今即將美夢成真，縣府已向中央爭取到2,890萬元，將辦理新建幼兒園園舍，預計明年底可完工啟用。

南投縣政府教育處長陸正威指出，縣長林明溱致力營造友善的育兒環境，逐年增加公立幼兒園供應量，為進一步落實、擴大公共化教保服務目標，滿足社會大眾及家長期待，即將新建的溪南國小幼兒園新園舍，完工啟用後，將可從現有1班30人，增為3班，可以招收76名幼兒，並將納入2歲到3歲的幼幼班。

溪南國小幼兒園新園舍位於校園綠樹林蔭圍繞的空地，專為幼兒打造優質學習成長空間，將興建幼兒園園舍3班，計畫興建2層樓建築， 開設2歲專班及3-5歲幼兒共3班，教室工程將以幼兒需求為設計重點，空間配置符合幼兒活動學習需求，並結合學校注重生活美感的教育理念，讓孩子在快樂、安全的學習園地茁壯。

(中時 )