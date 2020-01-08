何冠嫻／苗栗報導
國民黨立委徐志榮8日一早在苗栗市長邱鎮軍陪同下，於建功國小路口向各位鄉親們問候，晚上7點將回防公館鄉，進行徒步拜票邀情鄉親參與掃街行列，並呼籲，11日挺身而出，為捍衛中華民國投下神聖的一票。
徐志榮8日在邱鎮軍的陪同力挺下，2人高舉雙手比出6號，站於建功國小路口向民眾問候拜票。晚間前進公館市區徒步掃街，7點從公館競選總部出發，繞行重要路段，邀請鄉親加入公館市區徒步掃街拜票行列，為選戰做最後衝刺，團結民眾氣勢、揮舞國旗，共同迎接2020勝選。
他說明，面對鄉親殷殷期盼的眼神、熱情揮舞的雙手，深知自己責任重大，將秉持「努力做、繼續拚」的信念，盡力服務鄉里，爭取更多權益和福利。徐志榮呼籲，11日集中選票，支持2號韓國瑜、6號徐志榮以及9號中國國民黨。
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(中時 )
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