年度科技盛事美國消費電子展(CES)於7日在美國拉斯維加斯開幕，CES展向來被視為引領科技趨勢的風向球，更是國際大廠爭相發表最新產品與技術的重要場合，今年CES展主題圍繞在AI、5G通訊、電動車、擴增實境和虛擬實境、機器人、智慧穿戴裝置、智慧製造等等，台灣方面亦有多家知名科技廠商以及工研院參展。

投信法人表示，每年CES展的展覽亮點，都被市場視為產業趨勢的重要指標，相關類股可望受到市場關注，當然台灣科技廠亦在全球供應鏈中扮演重要角色。

統計過去五屆CES展展期後之加權指數和電子指數表現，後一月加權指數平均上漲1.09％、電子指數上漲2.01％，若時間拉長至後二月，加權指數平均上漲4.59％、電子指數上漲5.65％，其中後二月之勝率更達百分百，投資人不妨伺機留意台股科技基金。

群益投信表示，雖然國際政經雜音未歇，為市場增添干擾，不過在基本面並未轉差，國際貨幣市場寬鬆方向不變之下，風險性資產仍有表現契機，因此在面對機會與風險並存的環境，投資操作上仍建議以選股為主。

對一般投資人而言，建議不妨以台股基金來介入布局，一來透過專業經理人的篩選來降低選股的不確定性，二來也有助分散投資風險，掌握台股不同產業的投資契機。

(工商 )