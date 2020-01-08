大魯閣(1432) 8日宣佈攜手旅美球星郭泓志所經營的「斯博森健身會館」合作，以品牌聯名的方式跨足健身市場，並投入千萬打造頂級健身房設備，包括汐止、中壢棒球打擊場二樓新概念店，即日起試營運。

大魯閣憑藉佈局運動休閒產業超過15年，從發展棒、壘球打擊場，持續尋找新的運動業態。近年運動方式與運動服務推陳出新，而健身是相對成熟且持續成長的項目，搭配大魯閣原有的運動休閒項目，可產生相互導客的互補綜效，提高大魯閣休閒運動項目更多元，有助運動客層覆蓋率更完整，也將成為2020年大魯閣運動休閒事業營運新成長動能。

同時擁有體驗型商場及運動休閒事業的大魯閣，未來也將為購物中心內的空間融入更多運動休閒的業態，持續強化體驗式零售特色。

新業態「大魯閣x斯博森健身房」有別一般健身業，採「單次收費、不收月費」營運模式。主打美式風格訓練，亮點之一為有著結合棒壘球打擊場的多功能複合式健身場館，並透過郭泓志引進科學化訓練的費雪訓練營，根據每個人的身體狀況來評估訓練方式，以達到事半功倍的效果。

大魯閣總經理謝國棟指出，與郭泓志選手兩皆有回饋基層棒球的共同理念，因此促成此次合作。謝國棟表示，希望透過小小郭知名旅美球星的角色，一起投入健身產業，協助國內訓練出最強運動員。大魯閣x斯博森健身房也因應此理念，將提供部分免費時段給相關學校與運動選手使用，以實現國球夢想的企業理念，推廣棒球跟健身運動生活化。

大魯閣為發揮集團管理綜效，自2019年7月起進行組織整合，包括大魯閣商場合併創越，其中創越就有棒壘球打擊場與遊戲愛樂園等近40個據點，以垂直整合運動休閒運營商及體驗型購物中心事業，2020年1月起，大魯閣運動休閒事業部將有四個新據點加入營運，小小郭聯名健身俱樂部就是之一，將有助壯大大魯閣合併營收規模成長三成。

(工商 )