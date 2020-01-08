以〈陷阱妹〉、〈她gucci的時候眼淚總是prada prada的dior〉兩首夯曲轟動新世代樂迷、YouTube點擊次數直逼千萬的「嘻哈全能男優」屁孩（Ryan），日前推出首張專輯《屁文觀止》，首波主打歌〈主打歌〉除了邀YouTube累積點擊破億的超人氣創作女聲蔡佩軒（Ariel）跨刀對唱、金音獎製作人rgry加持，屁孩的饒舌鬼才好友熊仔也在MV裡驚喜現身。

有趣的是，熊仔在MV裡從頭睡到尾宛如被當作「背景人」，而屁孩還爆料私底下好兄弟聚會時，熊仔像是「冰山美人」散發冷豔氣息，而屁孩則在一旁嘰哩呱啦講不停，冷靜的熊仔只好保持微笑，默默看著屁孩吵鬧，MV情節也呼應兩人一動一靜的特質。

屁孩（左）新歌〈主打歌〉MV與蔡佩軒（中）、rgry（右）合作。（索尼音樂提供）

出道剛滿一年便衝出佳績的屁孩，為感謝一路上貴人、朋友與歌迷的支持，將於2月14日生日當天舉辦首場演唱會，他感謝「從一開始就看得起我的人，當然也謝謝很多從一開始看不起我的人。很多人說我變了，曲風變多元、唱歌變好聽，最近都有妝髮所以變帥了！但我對音樂的熱忱還有幽默的屁感始終都在，請大家繼續期待，我會繼續端出好作品給各位！」

屁孩首場演唱會《屁孩感謝祭》將於2月14日在Legacy Taipei登場，並於1月9日中午12點開賣，也將邀請神秘嘉賓現身。購票請洽iNDIEVOX售票網或全台7-11超商ibon機台。屁孩首張專輯《屁文觀止》已數位上架，將於1月15日實體發行，內附仿真全彩國文課本。首波單曲〈主打歌〉MV將於9日在YouTube首播。

(中時 )