中心內有專供兒少的遊戲場所（戴上容攝）

林口世大運社會住宅結合內政部、民間企業和NGO組織勵馨基金會，與新北市推動「婦女增能三合一計畫」，成立「林口服務中心」，提供受暴婦女居住、就業和孩子托顧等三合一服務。

化名「美麗」受暴婦女8日現場分享，因先生對孩子家暴最後忍無可忍，帶了2個孩子出走，馬上面臨住的問題，大間租不起、小間又住不下，幸好在社會局家防中心社工和勵馨的協助下，住進三重社宅的自立宿舍，說到激動處，不禁潸然淚下，所幸在社工的陪伴下目前生活工作穩定，孩子也就讀大學，展開新的生活。

依研究發現，台灣每年有超過十萬件家庭暴力通報，平均每4分鐘就發生一起。新北市去年家暴通報案件有3萬多件，其中屬親密關係的案件占最大宗，受暴婦女平均要花上七年的時間才能下定決心離開暴力環境。

內政部次長花敬群和新北市副秘書長朱惕之參加勵馨林口服務中心的感恩茶會。花敬群表示，這是國內首座大規模結合公益三合一的社宅，未來4棟800戶會有2,400個家庭成員進駐，住都中心派駐有13個訪視員社工，會來關心每一個家庭。

朱惕之表示，林口服務中心是繼三重社宅自立宿舍後，受暴婦女第二個家，而且服務量能增加到22戶66個床位，不僅提供住宅，還搭配就業輔導和孩子托顧等。

(中時 )