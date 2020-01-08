一群旅美華僑7日特地返台支持國民黨總統候選人韓國瑜，愛屋及烏同時也特地到甲仙區為正在拜票的國民黨第一選區立委候選人王齡嬌加油打氣，齊喊：「下架民進黨、下架邱議瑩」。

此次，全美台灣同鄉聯誼會加油打氣助陣的華僑同胞來自全美各行各業，有金融業、房產、教職等，會長李雙雙表示，為了中華民國的關鍵時刻，為了台灣更美好的未來，因此組團專程回台為韓國瑜及王齡嬌打氣加油。

李雙雙說，王齡嬌的選區是高雄幅員最大、最艱困的選區，要面對的對手是常在立法院荒腔走板的邱議瑩，他們在海外的僑胞，每次看到國內新聞，都對這樣的立委素質感到憂心與氣憤，才特地回國幫韓市長打氣之外，也為王齡嬌打氣，希望她高票當選。

李雙雙指出，經友人介紹認識王齡嬌，覺得她是一個誠懇、務實且重視信用的一位候選人，因此，大選日即將來臨，一夥人相約回台灣南下高雄支持王齡嬌，希望她能夠當選，為高雄注入更好的建設與發展。

大夥齊喊：「下架民進黨、下架邱議瑩」，也期許王齡嬌能旗開得勝，為高雄農業發展、交通觀光努力，並允諾日後將邀更多的旅美華僑南下觀光旅遊及選購各種農產品，讓台灣經濟能看見「錢」景。

(中時 )