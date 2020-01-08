南投縣工務處長陳錫梧，說明縣內重要景點替代道路。（廖志晃攝）

春節連續假期交通疏運計畫出爐，其中，國道3號名間交流道匝道，將於1月27日（初三）及28日（初四）全日封閉；南投縣工務處長陳錫梧表示，往年封閉都引發民怨，縣長林明溱也不以為然，因此將與高速公路局再協調，希望採取彈性管制措施。

公路總局第二區養護工程處與南投縣政府，8日說明春節疏運計畫；南投工務段段長陳俊彰表示，春節期間，南投縣易壅塞路段共有7處，包括台3線竹山紫南宮段、台3線及國3竹山交流道到保甲路、台14線接國6愛蘭交流道路口、國6終點接台14線路口、台21線九龍路口到水社路段、台14甲線清境農場及合歡山路段等，將協調警方加派警力駐點，並依車流調整號誌，利用可變資訊系統CMS公布最新路況及停車資訊。

陳錫梧指出，國3名間交流道封閉，恐怕再度造成台3線名間路段壅塞，形成國道車流少、省道卻塞爆的窘況！因此，將赴高公局協商，爭取將名間交流道管制權交由南投縣警局交通隊執行，視國3車流情況適時調節，讓春節交通更順暢。

陳錫梧指出，縣府為改善溪頭投151線壅塞，也規畫新拓寬完成的投55線經小半天為替代道路，至台3線南下再接國道3號南雲交流道；前往紫南宮，可利用竹山交流道旁的產業運輸大道。

南投監理站站長游明傳表示，為鼓勵搭乘大眾運輸工具，11家客運約百條客運路線，春節期間票價折扣，還有國道、台鐵、高鐵轉乘在地客運優惠措施，台灣好行溪頭、日月潭及鹿港線半價優惠。

(中時 )