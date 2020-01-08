有美業奧運會稱號的「IHO首爾國際人類美容＆健康奧運會」參賽好手雲集，正修科大化妝品與時尚彩妝系從超過1500選手中脫穎而出，潘玉軒及何小華分別摘下「芳香按摩」和「經絡刮痧按摩」金牌，雙雙有感而發的說，經過不斷努力，終於有了甜美收穫。

「IHO首爾國際人類美容＆健康奧運會」比賽至今已有31屆，現場有來自香港、澳門、馬來西亞、新加坡、韓國、越南、中國等選手同台競技，展現平時訓練成果與職場實力。

比賽規定「芳香按摩」必須在40分鐘內，替顧客進行芳香按摩，包含滑撫、震動、拳扣、掌壓至少三種以上手技併用，且須注意速度、力道、服貼度；而「經絡刮痧按摩」同樣要在40分鐘變化徒手按摩，再加入工具按摩併用，時間與流暢度的掌握變得更重要，各有不同難度與挑戰。

拿下「芳香按摩」金牌的妝彩系研究所二年級同學潘玉軒說，因媽媽從事美容行業，從小耳濡目染對護膚按摩非常有興趣，藉由本次比賽證明自己的能力，也算是對這些年來的努力做一個成果驗收。

獲「經絡刮痧按摩」金牌的進修部二年級同學何小華表示，平時自營美容SPA館，為讓自己技術更精進，決定挑戰國際賽事，很開心得獎獲肯定，讓技能更精進。

(中時 )