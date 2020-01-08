陳俊雄／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬，8日旋風走訪北市為國民黨立委候選人站台，最後一站來到中山、北松山選園區的立委候選人蔣萬安服務處，吸引爆滿民眾爭睹佳芬姐的廬山真面目。李佳芬也抨擊民進黨黑韓產業鍊，「執政黨怎麼好像在野黨，只會抹黑只會騙」。

李佳芬表示，在這2個多月來幫韓國瑜跑了很多海外的城市跟國家，我總共去了9個國家，10幾個城市，也為華僑的熱情深深感動。他表示，其實海外的台商並不是像大家所想像的只要廉價的勞力，現在東南亞的台商很多公司都已經開始邁向自動化生產，第一代帶著企業二代那種拼鬥精神，其實都讓我非常的訝異，也非常的敬佩，許多台商也和當地的女子結婚，台灣和東南亞國家結為親家。

李佳芬說，東南亞所有的國家幾乎都有我們的親家，這就是台灣國力的延伸。是很驚人的。但讓她覺得感慨的是，東南亞的國家現在的經濟成長都是6.8％、6.5％的成長。台商也都告訴我說佳芬姐我們真的要努力，再不努力，十年後越南會趕上超過台灣。

李佳芬表示，很多新住民媽媽都告訴她，不要再一直教母語而要教英語，世界之大，其實是非常豐富的，他們非常認同韓國瑜一直認為年輕的孩子就是一定要鼓勵他們往海外走，去海外做交換學生，勇敢的踏出國門去認識更多的朋友，去增加更多的膽識。

李佳芬抨擊，執政黨好像變成在野黨，到底角色為何她也搞不清楚，反正就是黑韓、就是騙，「我現在都懶得解釋，一個執政黨，如果你執政的成績是非常可觀，完全不需要抹黑。」

對於韓冰是否要為出面韓國瑜助選，李佳芬並未給予肯定答覆，但她表示，癬高雄市長時因為沒有人手，所以小朋友出來幫忙所以小朋友出來幫忙，現在國政顧問團還有很多人、都很專業，所以韓冰覺得，這場選戰其實她就是在幕後幫幫忙，但李佳芬也感各界對韓冰的疼愛，他也自曝蔣萬安還曾經當過韓冰的老闆。

蔣萬安則表示，韓冰當初實習雖然只是個小女孩，他那時候則是參選為中央委員，但帶著韓冰到中南部拜票，他卻對韓冰刮目相看，「韓冰比我還要會選舉」。

李佳芬也呼籲全民支持韓國瑜、支持者蔣萬安，9馹晚間一定要把凱道擠爆，現場支持者也高呼韓國瑜凍蒜、蔣萬安凍蒜、國民黨加油，展現了李佳芬平易近人的高人氣。

(中時 )