企業與知名運動員攜手合作的例子再添一樁！大魯閣棒壘球打擊場為推廣棒球訓練與實現國球夢想理念，與前旅美、中職球星「小小郭」郭泓志的斯博森運動會館合作，以品牌聯名的方式跨足健身事業，並引進全新的科學訓練方式與觀念。

大魯閣總經理謝國棟今（8）日表示，投入千萬元打造頂級健身房設備，位於汐止、中壢二處打擊場二樓的「大魯閣斯博森健身房」即日起試營運，主打美式風格訓練，亮點是有著結合棒壘球打擊場的多功能複合式健身場館。

郭泓志（左）親切指導少棒球員正確的健身觀念。（廖德修攝）

郭泓志表示，將引進科學化訓練的費雪訓練營，根據每個人的身體狀況來評估訓練方式，以達到事半功倍的效果。棒球員出身的他強調：「以球員來說，越早接觸專項訓練越好，就算不是以負重方式，徒手或是使用彈力帶都是很好的方式。」

郭泓志是在去年與費雪中心合作，而他位於台南的健身房免費提供南英青棒球員做訓練，之前也與富邦悍將二軍或健身房等單位合作，希望推廣專項訓練，現在每年也會邀請國外教練來指導，讓國內球員不用花太多錢出國，也能學到同樣的東西。

此外，大魯閣表示，汐止、中壢館釋出超值優惠給會員，即日起至2月29日試營運期間單次體驗價99元，1/8至1/10前3日每天限額50名大魯閣會員免費體驗。

(中時 )