「華人博士團」今天對總統蔡英文的論文提出博士資格留待司法判別、論文解密等4個訴求，盼儘速說明。面對外界質疑蔡英文博士資格，教育部再次表示，已從英國方面查證蔡總統博士資格屬實；蔡英文競辦亦推說，教育部已說明相關情形。

華人博士團舉行「蔡英文博士資格及學術倫理」記者會，與會成員包括德國杜塞道夫大學博士郭書祥、美國羅徹斯特大學博士李寬容、國立清華大學博士阮忠清以及國立台灣大學博士郭菁菁、葉開溫、陶翼煌等。博士團首先表示，他們並不是登記在案的組織，只是一個產業交流的博士社群。

主持人郭書祥表示，論文門爭執已經有半年之久，期間LSE（倫敦政經學院）和總統府、教育部不斷提出證明說蔡總統論文是真的、博士是真的、升等是真的；但是畢竟LSE曾經有販賣學位給格達費之子的「黑歷史」，而各方提出的種種疑問總統府也沒有給出清楚的回答。

華人博士團提出學術倫理之主要公開訴求及建言，包括下列四項，全文下:

第一、表達 175 位具有海内外博士資格的華人知識份子，在教育部四度公告之後，華人博士團對蔡總統的英國倫敦政經學院博士資格依舊是存疑的，留待司法去判別。

第二、教育部針對蔡總統之升等論文保密等級為密，保密頂多十年， 早就該解禁了， 副教授升等論文並非國家 機密等級，為何要保密到民國 138 年?。華人博士團強烈呼籲，懇請蔡總統以總統令責成教育部，立即解密公開兩次升等之資料，以昭公信，另外可澄清蔡總統的學術生涯，因蔡總統學術報告已遭質疑有一魚多吃，違背學術倫理情事。

第三、呼籲外交部應盡速公開， 蔡總統 1980~1985 年六年的出入境資料， 證明蔡總統的確在那段時間之內，有全時間在英國倫敦就學？抑或 1983~1984蔡總統已回台，在政治大學，東吳大學指導碩士生？ 在報章發表文章，参與國家會議？

第四、呼籲教育部針對蔡總統在政治大學，東吳大學之碩博士論文指導作業進行調查，釐清是否依教育部法規？為何教育部資料中，蔡總統指導之簡燕子碩士論文是政治大學法律研究所 73年畢？但實際簡燕子是在 79 年9月入學，81 年6月完成碩士論文及口試！中間差距達八年！中間有否身分學歷不實之違法情事?

(中時電子報)