上曜（1316）台南建案佈局收割起跑，建案「帝凡內」將於3月開始交屋，加計越南廠出售利益預計首季入帳，今年獲利動能活絡看俏。上曜表示，110年第二期建案「湖美帝璟」與第五期建案「梅菲爾」完工交屋，113~114年規劃九份子北基地與南基地陸續完工交屋，未來5年所有可推案總銷近250億元，強化長期營運利基。

上曜締造台南湖美帝堡銷售佳績後，近年持續推出多項大樓建案；其中，第三期建案「帝凡內」規劃50~58坪，共22樓、82戶，總銷12億元；現已銷售48戶，將於3月開始交屋，目標今年悉數售磬。

上曜董事長張祐銘表示，110年將有2建案交屋，「湖美帝璟」規劃坪數95~231坪，共29樓、71戶，總銷30億元，現已銷售21戶，預計110年交屋；「梅菲爾」為19樓、坪數50~50坪建案，共73戶，總銷12.5億元，現已銷售19戶。屆時都以加速完銷為目標。

張祐銘指出，台南因「南科效應」帶動，台積電、google、群創、南茂……等大型先進科技廠商不斷湧入，在台南投入數兆資金，帶來大量的人口與工作機會，導致台南市安南區工業用地與住宅用地一地難求。光這一年來九份子土地漲幅已超過一倍，九份子大樓房價也從每坪15萬悄悄漲到20萬以上。

看好北台南的發展，上曜108年陸續佈局買進九份子核心住八建地。隨著人口陸續移入，居住需求激增，預估未來2至3年大台南地區房價上漲幅度還有2~3成的空間。上曜未來五年交屋期，正好趕上這一波房地產「南科效應」房價上漲期。

(工商 )