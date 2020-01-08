連鎖餐飲集團瓦城（2729)、六角（2732)與漢來美食（1268)等連鎖餐飲集團，2019年營運報喜，瓦城全年營收近49億元，連續8年創歷史新高。六角與漢來美食2019年12月、第4季與1至12月則創歷史同期新高。

展望後市，瓦城受惠展店效應，以及農曆春節連績假期帶動外食聚餐需求轉強與企業尾牙春酒旺季，營運動能持續暢旺，2020年1月營收可望再創佳績。六角則因「Chatime日出茶太」全球布局順利，在印尼、馬來西亞與菲律賓等東南亞市場店數成長，2020年營收逐月兩位數成長可期。

觀光股王瓦城集團2019年第四季展店9家，全年展店19家，店數成長15%，旗下品牌自有品牌總店數合計達140家，推升集團全年來客數與全年營收連續8年成長。2019年12月單月營收近4.10億元、增5.75%，創歷年同期新高，全年累計營收近49億元、年增13.92%。

瓦城2019年12月旗下全新第8品牌「月月Thai BBQ泰式燒烤」全球首店，以及全新店型湘菜品牌「1010湘食堂」，雙雙進駐台北遠百信義區設點，且開幕即展現強化集客力。而瓦城2020年將全力衝刺「3-3-6-8」計畫，全年計畫再展店30家，推升營運動能。

六角2019年全年營收創高並年28.47％，主要受惠「Chatime日出茶太」全球展店腳步持續，且在印尼及菲律賓等東南亞市場的同店銷售成長強勁，預期2019年獲利年成長幅度可望優於營收。

六角過去兩年聚焦在優化營運，專注在飲品發展，且進行門店汰弱留強。2020年「Chatime日出茶太」在已達經濟規模的印尼、菲律賓與澳洲（印尼300店、菲律賓百店與澳洲百店），以及今年可望突破百店的加拿大等地區加大擴張力道。因應全球化佈局，六角相關人力團隊配置已在兩年前備妥，預期營收的擴增將進一步優化2020年營業費用率，對挹注獲利產生明顯效益。

漢來美食2019年11月新創超市型火鍋「潮之鍋物」與輕蔬食「五梅先生」品牌，並雙雙進駐高雄漢神百貨美食街。11月中旬「漢來上海湯包」第3家分店插旗桃園台茂購物中心，挹注集團營收。

為搶攻除夕圍爐商機，高雄漢來飯店及巨蛋會館推出的百席大團圓圍爐宴，目前已全數預訂一空，加上每年外賣的上千組佛跳牆、頂級雞湯鍋等年菜，今年的預訂量也都已達標。挾多品牌多據點的經濟規模，具採購優勢的漢來美食可以具同業更有競爭力訂價策集客，並推升集團來客數與營收成長。

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