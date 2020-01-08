謝和弦日前高調認愛直播主莉婭、與老婆Keanna鬧翻，Keanna打破近1個月的沉默，7日怒轟莉婭「心機心醜一次到位」，指莉婭11月還在跟其他男生曖昧，與謝和弦12月4日第一次見面就約炮；沒想到莉婭不甘示弱，在IG分享吳是閎的歌曲〈你不愛了嗎〉，並說：「一切都是『妳不愛了嗎』這首歌惹的禍...明明就是妳先暗讚了我前男友。」各界將莉婭前男友的身份指向演唱〈你不愛了嗎〉的吳是閎，對此，吳是閎8日接到記者電話詢問，無奈表示與莉婭認識約半年，四個月前兩人較常聯絡、聊天，但「從未交往過」，澄清自己並非莉婭前男友。

吳是閎是莉婭及Keanna的共同朋友，四角關係因一首歌延燒到他身上，各方朋友不斷私訊、打電話關心，吳是閎才得知此事：「本來覺得莉婭沒有指名道姓，我不需要澄清什麼，但太多私訊、影響我的生活，所以我才在IG限動發文澄清，我跟她真的沒在一起過。」猜測莉婭PO文的意思，可能是因〈你不愛了嗎〉這首歌，她才與謝和弦有交集，吳是閎說：「因為我在IG分享這首歌時，謝和弦有幫我按讚且分享。」推測可能因此，莉婭才與謝和弦搭上線、開始互動。

莉婭在IG限時動態發文。（翻攝莉婭IG）

吳是閎在IG限時動態發文。（翻攝吳是閎IG）

(中時 )