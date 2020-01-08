國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬今下午到第五選區替候選人林郁方輔選，現場民眾激情忘我高喊「韓國瑜凍蒜，林郁方凍蒜！」李佳芬指出，為什麼支持國民黨很重要，因國民黨支持「中華民國」，李佳芬強調，首投族其實並非只是年輕人，許多海外「僑胞首投族」都紛紛回台，過去認為海外僑胞回來投票人數有限，但相信這次回來的僑胞數量一定相當驚人。

李佳芬還說，僑胞、台回來台灣投票，那張票是很珍貴的，一張票都是幾十萬，看到他們在外奮鬥的熱情回饋真的很感動，許多僑胞曾說，他們曾支持過民進黨，因國民黨不爭氣，而過去支持民進黨是為了希望有健康的民主政治、兩黨政治平衡，卻沒想到民進黨竟然是消滅國家。

李佳芬強調，許多人都問過如韓國瑜當選，課綱你會怎麼辦？這議題是大家共同關心的，也就是中華民國這麼重要的資產如果放棄，就等於斷掉海外支持中華民國千千萬萬的僑胞。

李佳芬說，當時她也問過韓國瑜，為什麼支持國民黨那麼重要，韓說，因為國民黨支持中華民國，如果國民黨垮了，中華民國就倒了與海外的僑胞也就斷根了。

(中時 )