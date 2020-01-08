明洪武年間的文台寶塔，也是金城鎮重要古蹟景點之一。（李金生攝）

金門金城鎮入選經典小鎮，鎮長李誠智（右）親自赴台領獎。（金城鎮公所提供）

交通部觀光局配合「2020年脊梁山脈旅遊年」遴選出30座經典小鎮，金門金城鎮以優質自然、人文景觀名列其中，鎮長李誠智親自赴台領獎，期待未來結合中央資源，帶動後浦小鎮新一波的漫遊熱潮。

這是經典小鎮開辦2屆以來，金城鎮繼去年烈嶼鄉（小金門）後，再次獲得主辦單位好評，同時也是2012年入選全台10大觀光小城的金城鎮，再一次在全台386座小鎮中脫穎而出，獲得最新榮耀。

金城鎮獲獎主因在於擁有傳統與創新的文化特色，去年首開宗教民俗與生態保育跨領域合作模式，將金門的傳統宗教遶境帶進台北市立動物園內，讓每天上萬人的遊園民眾可以近距離了解、體驗「金門迎城隍」宗教盛典，動物園布偶更在活動期間跨海抵金參加「蜈蚣座親子嘉年華」遊行，同時在5月25日「世界水獺日」在浯島城隍廟舉辦水獺寶寶命名活動，將傳統民俗文化節慶暨保育推廣，做了最完整與完美的結合。

(中時 )