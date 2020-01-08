雖然第一金控2019年12月的稅後淨利僅有10.82億元， 不過，第一金2019年全年累計稅後淨利仍達歷史新高的193.69億元，年增率11.8％。其中，第一金所有子公司首次全數獲利，2019年全年累計每股稅後盈餘(EPS)達1.55元。

第一金子公司第一銀行2019年12月的稅後盈餘因較高的呆帳提存及營業費用而降至10.63億元，月減率18.4％。營收則維持動能，淨利收持穩於23.47億元，月增率1.7％。手續費收入則進一步增加至7.96億元，月增率10.6％。金融交易利得受惠於債券評價利益增加而上揚至7.46億元，月增率39.1％。資產品質方面，淨提存增至7.44億元，部分原因乃額外增提所致，也讓覆蓋率升至527.52％。

累計一銀2019年稅後淨利達190.18億元，年增率8.5％。放款覆蓋率提高至1.27％，逾放比則下降至0.24％。

第一金其他子公司部分，第一金證券2019年稅後盈餘達2.71億元，年增率137.7％。第一金投信2019年稅後盈餘達0.85億元，年減率14.9％。第一金人壽2019年稅後盈餘達2.44億元。第一金AMC的2019年稅後盈餘達1.16億元，年減率24.2％。

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