櫃買市場1月9日再添四檔債券ETF上櫃掛牌，分別為「元大 15 年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」（證券代碼：00870B）、「凱基1至3年期美國公債ETF證券投資信託基金」（00872B）、「凱基1至5年期新興市場（中國除外）美元債券ETF證券投資信託基金」（00873B）、及「凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金」（00874B），該4檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。

櫃買中心表示，配合主管機關分散投資人的規範，新上櫃的債券ETF單一投資人投資比重均已不得超過50%，另為鼓勵小額投資人參與國內外債券市場投資，刻正舉辦債券ETF獎勵活動，投資人於活動期間內參與上櫃債券ETF交易，每月累積債券成分之上櫃ETF成交量達30交易單位以上，即可獲得百貨公司禮券1,000元之抽獎機會。投資人如欲查詢相關ETF獎勵活動辦法，請逕上櫃買中心網站。

(工商 )