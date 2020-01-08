jpp-KY經寶精密（5284）繼2018年收購法國Agiliteam集團旗下航太零組件公司ADB及LUTEC後，去年底再取得法商SPEM AERO SAS經營權，並於今年1月於法國南部Toulouse航空博物館，舉行併購簽約典禮，雙方已在法國時間1月7日完成交易。

SPEM AERO SAS 是法國空中巴士（Airbus）合格的第一階供應商，專精航太高階零件表面處理技術，原為ADB、LUTEC的上游廠商，產品分布於航太、高鐵，主要客戶有AIRBUS、SAFRAN、NEXTER、ALSTOM、THALES等大型法國企業。

jpp-KY表示，透過此次併購，除了能夠發揮法國子公司上、下游整併後的營運綜效，貼近航太產業中心，就近開發歐洲客戶，也希望透過技術的移轉，強化經寶精密表面處理的製程能力，提升母公司航太新廠的技術能力。

(工商 )