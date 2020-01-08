選戰倒數，立委彰化第一選區越戰越緊繃，國民黨候選人柯呈枋8日指出謠言紛飛，前議長謝式穀憂心選情，加碼提供50萬元作為查賄獎金，並授旗給和美鎮糖友里長何吉盛擔任抓鬼隊長。民進黨候選人陳秀寶則拚出了奮戰不懈，持續精神十足在各大路口、掃街拜票。

議長謝式穀說，很多人問他為何還要四處奔波輔選？好的人才一定要出頭，這次選舉被抹黑、栽贓，一波接一波，令他為柯呈枋擔心不已，實在是看不下去了，決定自掏腰包加碼50萬元做為查賄獎金。

柯呈枋說，有人利用已經撤案、未成案的立院法案來抹黑他，重申反賄選與乾淨選舉是他一貫的主張，發動鄉親都能成為抓鬼大隊的成員。並請布袋戲上演一段「包公抓鬼」；柯呈枋感念老議長的栽培與期待，正式成立抓鬼部隊。

陳秀寶和後援會則持續在街口拜票衝刺，強調當過3屆議員，每天和鄉親在一起，傾聽基層的聲音，不是聽命長官安排，坐在辦公室批公文的官員。這次要選出代表鄉親的立委，把地方的聲音帶進中央，把進步的建設帶回地方。

陳秀寶表示，義無反顧轉跑道投入這次艱難選舉，要兼顧「傳產、交通、長照、幼托、文化」，除了設立水五金、紡織等特色產業園區，也要爭取中小企業孵蛋區。彰化只有40間私幼準公托化，會努力爭取全面公托，在長照增加「多元長青樂學課程」。

(中時 )