對於日前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲表達將會參選2024年的總統大選，而郭台銘是否會願意會跟柯市長搭配？他則直言回應，「若老百姓支持」，他也將會表達支持。（吳康瑋攝）

鴻海創辦人郭台銘於8日下午在民眾黨不分區候選人高虹安等人的陪同下，前往基隆參加民眾黨在基隆舉行的「大眾走」活動，他現身並背著大型的「柯文哲」氣球合體，引起熱議，對於日前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲表達將會參選2024年的總統大選，而他是否會願意會跟柯市長搭配？他則直言回應，「若老百姓支持」，他也將會表達支持。

日前柯文哲出面批評政府酬庸位子太多，導致國家損害太大，並希望國家可以撐住這四年，等到2024年，他將會出面競逐總統大位，柯並強調「等我來。」他也指出，民眾黨的選情好或壞，都不會影響他參選的意願、只會影響難易度，並且這些本來就都是應該做的事。

對此，郭台銘日前一直不願鬆口自己2024年的動向，終於在8日下午赴基隆中正公園聲援柯文哲主席創立的民眾黨不分區立委造勢時，面對記者詢問「2024將會與柯市長搭配嗎？」鬆口指出，自己相信柯市長是個非常好，值得信賴的人，老百姓如果選他，他會表達支持。

(中時 )