32公尺直線前端曲折雲梯車能快速將高樓受困民眾安全運送至地面。（莊哲權攝）

台東縣消防局台東大隊今天在台東市假期飯店辦理火災搶救演練。（莊哲權攝）

春節將屆，為了加強防火宣導，台東縣消防局台東大隊今天在台東市假期飯店辦理火災搶救演練，台東首輛32公尺、最高可到10樓高的直線前端曲折雲梯車首次參與，該雲梯車能快速將受困民眾由高樓運送至地面，大大的減少救援時間，成為高樓救災利器。

這場加強火災搶救實兵演練昨上午在假期飯店舉行，於去年底完驗收，造價2500萬元的輛32公尺直線前端曲折雲梯車，直線快速伸展到最高10樓高，約1分半鐘，比舊式雲梯車縮短一半時間，前方更增加曲折臂，可大幅增加救援範圍，另外還有救援升降機、智慧型自動對齊系統、3D定點記憶救援系統等功能。

今天的演練項目有車禍事故救助搶救、雲梯車救生、繩索下降、消防人員快速脫困、消防車組射水等等，共13項，場面逼真。

祕書陳明仁代表縣長饒慶鈴向警義消弟兄與婦宣姐妹表達謝意，他說，從演練過程中，可以看出每個人無論是在器材的使用上、戰術的運用上都相當的熟悉與熟練，展現出大家平時扎實訓練的成果。

消防局長管建興指出，為了讓大家過個平安快樂的春節假期，消防局除了在春節前加強各項防火教育宣導及進行公共場所安全檢查外，亦特別加強各項救災救護車輛、裝備器材之保養檢查及整備工作，消防人員乃春節期間全年無休全力戒備，有信心做好春節期間各項緊急救災救護及為民服務工作。

(中時 )