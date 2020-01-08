「魚肝油跟魚油是不是一樣？」許多人都曾有這樣的疑惑，其實魚肝油、魚油的來源、成分完全不同，保健功效也大不相同，若誤將魚肝油當魚油吃，一旦攝取過量，會有中毒風險。

雖然魚油跟魚肝油僅一字之差，卻包含不同的營養素。台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，魚油是從多脂魚脂肪萃取出的油脂，含有豐富的Omega3多元不飽和脂肪酸；魚肝油則為萃取自魚肝臟的物質，主要為脂溶性的維生素A與維生素D。

Omega3脂肪酸中的EPA可保持血管彈性、降低三酸甘油酯、抑制血小板凝集反應，防止血栓形成，預防動脈硬化、心臟病、穩定情緒、抗憂鬱。

Omega3中的DHA則是人體神經突觸生長的要素，可維持腦神經細胞間正常訊息的傳遞，是兒童腦部細胞發育不可或缺的營養素；對老年人則有改善腦神經萎縮，減緩腦部衰退的功效。

多脂魚體內所含的Omega3脂肪酸並非自行製造，而是深海中的蝦、蟹、浮游生物先吃了含有Omega3的海藻、植物，這些鮭魚、鮪魚、鯖魚等再吃進蝦、蟹，Omega3脂肪酸才逐漸在體內累積。因此，從特定海藻萃取出的海藻油，也含有Omega3脂肪酸。

想要攝取足夠的Omega3脂肪酸，其實一週吃2∼3次鯖魚、鮭魚、鮪魚、秋刀魚、沙丁魚等多脂魚，就能滿足身體所需，若沒有特殊需求，並不需要額外補充。

素食者則可從植物性的亞麻籽油、核桃等攝取Omega3脂肪酸，這些食物中所含的α次亞麻油酸，可在體內轉換成DHA和EPA，不過，轉換效率較有限，振興醫院營養治療科營養師涂蒂雅指出。

她特別提醒，由於魚油具有抗凝血功能，美國心臟協會建議Omega3每天攝取不可超過3公克，以免腸胃不適、增加出血或導致低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）上升等副作用。如果要食用大量魚油需與醫師討論。

若本身凝血功能不佳，或平時服用抗凝血藥物的民眾，不適合服用魚油。

魚肝油主要成分是脂溶性的維生素A、D。（圖片來源：pixabay）

搞懂了魚油，那麼魚肝油呢？蘇秀悅表示，魚肝油主要成分是脂溶性的維生素A、D。維生素A可以維護視力健康，若不足，就容易有夜盲症；維生素D則是人體骨骼不可或缺的營養素，可幫助鈣質吸收，預防骨骼發育不完全的佝僂症。

要注意的是，由於維生素A、D屬於脂溶性，攝取過多並不會自動排出體外，會累積在肝臟，若是誤將魚肝油當魚油補充，長期下來就有可能引發中毒的狀況。

涂蒂雅指出，一般成人每日維生素A建議攝取量，男性為每天600微克，女性則為500微克；維生素D建議攝取量，19∼50歲為5微克，51歲以上則是10微克。

據衛福部新版｢國人膳食營養素參考攝取量｣，維生素A及D的上限攝取量，分別為3000微克及50微克，攝取過量會引發中毒。維生素A若攝取過量會出現頭痛、掉髮、食慾不振的症狀；維生素D攝取過多，則有噁心嘔吐、食慾不振的狀況。

事實上，許多天然食物本身就富含維生素A、D，維生素A可以從蛋、肝臟、深色葉菜類、胡蘿蔔、木瓜、紅心甘藷、柑橘等食物攝取。

維生素D只要每天日晒15分鐘以上，體內就會自行合成，也可以從牛奶、雞蛋、鮭魚、鯖魚等食物獲得。若沒有特殊需求，只要三餐飲食均衡，也不用額外攝取維生素A、D。

提醒民眾食用保健食品前，先諮詢醫師或營養師，以免攝取過多身體不需要的營養素，不但無益健康，還有可能吃出一身病。

(中時電子報)