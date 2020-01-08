衛生福利部基隆醫院神經科林俊甫醫師表示，有關頭部或頸椎來源的疼痛，必須排除常見疾病(例如叢發性頭痛、偏頭痛、頸椎關節損傷、頸椎椎間盤突出)後，才會診斷為「枕神經痛」。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

衛生福利部基隆醫院神經科林俊甫醫師表示，有關頭部或頸椎來源的疼痛，必須排除常見疾病(例如叢發性頭痛、偏頭痛、頸椎關節損傷、頸椎椎間盤突出)後，才會診斷為「枕神經痛」。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

現代科技日新月異，各式3C產品已成為民眾生活中不可或缺的必需品，當過度沉迷於3C產品帶來的便利性時，往往忽略了生理負擔的反應，無形間對身體早造成了損害卻未察覺，因而延誤診治，當疼痛無法緩解時，才驚覺身體早已發出的警訊。

現今各式3C產品結合日常所需功能多元，正因如此，民眾長期低頭使用手機或平板電腦的時間也隨之增加，姿勢大多都是固定且懸空的狀態，當長時間使用，容易使手腕、手肘、肩膀出問題。尤其肌肉長期處於緊繃的情況下，易使血管受到壓迫，影響血液循環，引發肩頸酸痛或手部痛麻等不適感。

一位年僅41 歲男性，從事電子業並且每天長時間使用電腦。最近一周發現後腦勺有刺痛感，一開始覺得只是一般痠痛，但症狀越來越明顯，擔心是腦血管有問題而來就醫，經過問診近期沒有外傷或其它先天病史，但因長期使用電腦、手機，且姿勢不佳，造成後頸部筋膜緊繃，透過各項儀器檢查後發現患者並無椎間盤或頸椎退化等疾病問題，也沒有手指麻痛及上肢無力等症狀。經觸診後發現，患者於後腦勺兩側的枕神經分支處有明顯疼痛感，因與長期頸部施力不良導致症狀加劇有關，其實這就是醫學上所稱的「枕神經痛」。

衛生福利部基隆醫院神經科林俊甫醫師表示，有關頭部或頸椎來源的疼痛，必須排除常見疾病（例如叢發性頭痛、偏頭痛、頸椎關節損傷、頸椎椎間盤突出）後，才會診斷為「枕神經痛」。枕神經痛是頭部後側大枕神經及小枕神經受到壓迫或是被肌肉群卡住所造成的症狀。臨床上典型表現是頭後方枕部反覆性持續數秒到數分鐘的抽痛，嚴重時眼窩處也會有痠痛感。

要注意的是，眼外肌跟頸部肌肉及頭下肌群有連動關係，係指控制眼睛活動的肌肉跟移動頸部的肌肉，是由腦部做共同協調的，所以當用眼過度也可能會加劇頸部緊繃的情況，如未儘早治療，疼痛程度與頻率都會隨之增加，除影響日常活動外，睡眠也會受到影響。

治療方面，可先考慮保守治療，如徒手治療、頸部牽引、電熱療等物理治療，皆有助於緩解疼痛症狀，或搭配用溫毛巾敷在雙眼、閉合約10分鐘，也可以減緩疼痛之效果。

如果上述方式都無法減緩症狀，可以進行口服藥物治療，包括口服非類固醇消炎止痛藥及神經肌肉鬆弛劑等，如果病人曾嘗試保守治療及口服藥物治療，但效果不佳，且疼痛點是兩側「枕神經」路徑上易產生壓迫或沾黏的位置，可能就要考慮局部施打類固醇或神經麻醉劑，不過須格外注意，若病人有外傷病史、伴隨神經肌肉萎縮或保守治療無效，可能為頸部脊髓壓迫或是頸椎不穩定的情況，須轉介神經外科醫師進行評估其它可能性，或採取其它治療方式。

一般來說，進行枕神經周邊局部注射治療，需進行2次療程，其間隔約14天，治療後約有5成病人反應其疼痛有明顯減緩趨勢，及減少發生頭痛及頸痛的頻率。林俊甫醫師提醒民眾，為了避免再次復發，平時要進行伸展動作放鬆肩頸神經或調整頸部姿勢，並建議減少使用3C產品的時間。造成頸部疼痛的成因及症狀眾多，當有不適情形應及早就醫，並由專業醫師診察，對症尋求解決的方法。

(中時 )