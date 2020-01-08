全台最多1.5萬席的巨蛋體育館在台中市！台中巨蛋招商第2場說明會今（8）日在台北晶華酒店召開，人氣爆棚！吸引具知名度的47家業者到場參與。台中市政府副秘書長朱康震親率運動局長李昱叡、都發局長黃文彬與會，宣示市府建設巨蛋的決心，計劃於民國111年動土，力拚115年完工，為台中再添世界性地標建築物。

台中市政府副秘書長朱康震主持台中巨蛋招商會。（台中市政府提供／廖德修台北傳真）

台中市府斥資65億元興建台中巨蛋，昨日在台中林酒店舉辦首場招商說明會，23家以上建築師事務所與開發商共襄盛舉。今日接力在台北舉辦第2場說明會，人氣倍增，超過47家業者與會，將會場擠得水洩不通。

「這次是係金ㄟ！」朱康震表示，台中終於要有自己的巨蛋了！台中人口已突破280萬人，擁有不輸台北的好天氣，空汙持續改善，環境一年比一年好，在這座人口相對年輕的城市，需要一座符合大型賽事需求的巨蛋，搭配各區運動中心，將讓整座城市的運動氣氛越來越提升。

朱康震強調，台中市府以務實的態度，開過大大小小的會議，對於興建巨蛋擁有信心，也展現決心，未來完工不僅舉辦各式球類及國際級賽事，更能作為大型表演場地及藝文娛樂活動場所，打造台中更美好城市。

中市都發局長黃文彬也說，台中是一座擁有豐富文化、經濟、國際性的城市，但過去缺乏大型活動場所，許多藝文表演總是跳過台中，因此興建巨蛋一直是盧市長的執政目標，這次市府跨局處動起來，一定要孵蛋成功，讓台中與國際接軌。

運動局長李昱叡指出，盧秀燕市長全力催生台中巨蛋，規劃興建於台中第14期北屯「文中小6」預定地，基地面積約6萬9600平方公尺，可容納1萬5500觀眾席，打造符合籃球、排球、羽球、網球、五人制足球及技擊類運動國際級、專業標準型的運動賽事場地，以及可售票1萬3000座票席位以上的藝文娛樂及大型演唱會多功能表演場所。

今日台北場說明會，47家知名業者踴躍參加，包括遠揚營造、達欣工程、麗寶集團、榮工工程、中華工程等開發商；中興、亞新、T.Y.LIN、AECOM等指標工程顧問公司，以及劉培森、大元、大壯、竹間等聯合建築師事務所。

(中時 )