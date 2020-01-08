力拚營運轉型，永捷(4714) 近年積極部署高值化領域。今年在新品策略漸收成效下，期盼化學部門營運成長2～3成；尤其，支應摺疊手機的可撓性有機發光二極體(Flexible OLED)顯示器高硬度耐磨材料，簡稱可撓式HC材料，今年有望開始小量生產出貨。加上今年又有處分越南海外廠及閒置土地收益入帳，營運轉機題材活絡發酵。

永捷108年前3季獲利7607萬元，EPS 0.74元；第4季營收持續攀升，12月業績年增548.18％，全年營收8億元，年成長46％。

法人推估，108年獲利有望年增30~35％，EPS上看1.3~1.4元。今（109）年首季越南廠出售利益約8千萬元，對照10.33億元股本，每股獲利貢獻約0.77元。

永捷專業製造各種合成樹脂及高分子材料開發與生產。中美貿易衝突打擊，全球景氣趨緩，永捷伺機出售大陸、越南廠，將營運重心拉回台灣，加速推動利基轉型策略，朝高值化產線發展。

永捷106年取得工研院可撓性有機發光二極體(Flexible OLED)顯示器高硬度耐磨材料，已於108年10月份通過經濟部A+整合型研發計畫審查，順利與明基材料及達勝科技合作達成計畫內規格，完成『應用於可摺疊AMOLED 之超薄多功能上板整合開發計畫』。

永捷指出，摺疊手機自從去年底在台灣公開亮相，不到40分鐘隨即搶購一空，顯示消費者對摺疊機種的高度期盼。經與客戶多次驗證合格後，塗佈製程技術再升級，將從片對片(sheet to sheet)升級導入卷對卷(roll to roll)量產化試產驗證，為今年正式量產預作準備。

伴隨客戶詢問訂單與產品驗證需求不斷，預期今年將會有更多不同摺疊方式的產品出現，期望進一步帶動業績成長。

此外，永捷也啟動第2期「可撓式高硬度耐磨材料配方技術提升研究開發」計畫，產品應用面將有機會跨足電子紙、智慧型手表等領域。

(工商 )