吳彥君在1個半小時內，利用3種甜點組合出「螞蟻叢林」創意甜點，勇奪國際賽事銅牌。（巫靜婷攝）

吳彥君熱愛製作甜點，2018年主動報名參加World Food Contest創意甜點組奪銅牌，今年即將畢業的她，想回到苗栗市開1間屬於自己的咖啡甜點店。（巫靜婷攝）

苗栗青年國際大展烘焙好手藝，家住大湖鄉馬拉邦山腳的吳彥君，2018年10月代表學校遠征韓國參加World Food Contest賽事，在創意甜點組以咕咕霍夫、磅蛋糕、馬卡龍組合作品，擊敗各國好手勇奪銅牌，吳彥君夢想開1家咖啡甜點店，畢業後決定返鄉，與咖啡師表姐在苗栗市實現夢想。

受家裡從事餐飲業影響，吳彥君高二時很喜歡做些小餅乾，帶到學校與同學們分享，她說「烘焙時最能放鬆心情」，高三因為升學壓力，烘焙成了最好的紓壓管道，她謙虛地說，起初沒有做得很好，便開始買書、看影片自學，直到考上元培科大餐飲管理系後，才真正開始上課或到台北、台中學習。

吳彥君認真學習實踐的她的甜點夢，大三時主動找學校老師報名國際賽事，她指出，World Food Contest創意甜點組，需在限時1個半小時內完成3種甜點，並將它們組合成1幅畫，起初她毫無構想，姑姑便向她建議可以試試看以螞蟻為主題，她說「因為螞蟻是1種很團結合作的昆蟲，就像家人一樣，每個人都很互相幫忙。」

吳彥君利用當季水果「草莓」，變化出各式甜點，精緻美味。（巫靜婷攝）

吳彥君從小在鄉下長大，對昆蟲類充滿興趣，她以咕咕霍夫做成螞蟻窩的模樣，長條形的水果磅蛋糕當成螞蟻的食物，馬卡龍製作蘑菇及蝸牛營造叢林感；她提到，練習過程常有失敗，所以每天都留校練習到很晚，笑說，就像草和土不管怎麼撒都四不像，姑姑卻還是耐心陪伴，鼓勵以平常心面對，讓她最後能在有限時間內，成功克服緊張心魔，贏得好成績。

(中時 )