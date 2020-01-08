投保中心今（8）日舉行新春記者會，董事長邱欽庭表示，今年投保中心協助投資人取得的賠償金達8.97億元，是歷年次高；同時，在多年努力下，去年最高法院在數件董監事解任判決中，也有了突破。隨著《商業事件審理法》三讀通過，邱欽庭說，兩年後將有商業法院，專業度更高，有利於相關訴訟。

據投保中心統計，成立17年來，至2019年底，已經協助257件團體求償案件，其中有89件已判決全部或部分勝訴，勝訴金額超過388億元。而去年透過民事求償達成和解取得7.78億元賠償金、透過勝訴訟判決取得金額1.19億元，合計8.97億元，也是投保中心成立以來的次高。歷年最高則是2016年取得10億賠償金，該年光樂陞案就占了一半金額。

另外，邱欽庭指出，投保中心剛開始協助投資人打官司時很辛苦，不過隨著判例越來越多，每年都有一些突破。例如過去在董監事從事股價操縱，是否屬法規中「執行業務」範疇，而構成解任，常有爭議，但在去年的最高法院解任案件判例中，就首度肯認法規的「執行業務」應該採廣義解釋，因此董事操縱股價，屬於利用職務之便，違反忠實義務。邱欽庭說，這些司法實務判決都對相關訴訟深具意義。

邱欽庭也提到，《商業事件審理法》已經三讀通過，就等總統拍板上路，預計上路的兩年之後，就會有專門的商業法院，屆時所有億元等級的訴訟、解任訴訟等，都會由商業法院處理。他表示，這代表未來案件審理會更專業、更有效率，判決也會更一致，不過也是對投保中心專業度的挑戰，將會更努力。

(中時 )