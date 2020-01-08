遠航停飛打亂台金線空中交通，因應金門鄉親返鄉投票，交通部航港局啟動「專船」疏運計畫，1月9日上午9時開放訂票，10日晚間22時由臺中港開往金門，1月11日晚上21時由金門料羅碼頭返航臺中港。

縣府指出，連日來有不少鄉親反映選舉期間機位問題，經多次多管道的向交通部爭取後，除已加開班機外，交通部航港局也啟動海運備援計畫，由可搭載442名乘客的「合富快輪」執行。

縣府說明，相關航班訂位及接駁資訊如下： 一、「訂位專線」（07）215-3630。 1月09日上午9時-12時、下午13時30分-17時30分及1月10日上午9時-12時 。 1月10日下午19時臺中港旅客服務中心售票、 1月11日下午18時30分金門港料羅碼頭旅客服務中心售票。

1月10日臺灣本島接駁乘車之發車時間及地點如下： (一) 臺北晚上18時中正紀念堂自由廣場前(中山南路上) (二) 桃園晚上18時30分中壢區晉元路289巷56號 (三) 臺中晚上20時臺灣大道與玉門路口 (四) 臺南晚上18時仁德北上交流道 (五) 高雄晚上17時30分中正路北上交流道 。 1月11日預計金門回程起航時間為晚上21時，航港局偕同金門縣政府安排陸運接駁路線如下： (一) 下午18時沙美車站-山外車站-料羅碼頭。 (二) 下午18時水頭碼頭-金城車站-料羅碼頭。

1月12日預計上午6時抵達臺中港，接駁車將旅客送往臺北、桃園、臺中、臺南及高雄等發車地點。

收費是一般民眾單程新台幣1000元，65歲以上、身心障礙及滿3歲未滿12歲為半票500元，未滿3歲免費但加收100元保險費。

(中時 )