苗栗縣政府擬短、中、長期改善策略，盼中央協助解決國1頭份端點交通問題。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

針對五楊高延伸案，苗栗縣長徐耀昌堅決反對五楊高架僅延伸至頭份，8日再強調，唯有五楊高架延伸至銅鑼鄉，才能為北台灣帶來具有前瞻性、福國利民的建設。

國家發展委員會近日函文詢問苗栗縣政府，對高速公路局辦理「國道一號五楊高架延伸到苗栗頭份可行性研究」成果報告意見。徐耀昌8日指出，頭份交流道離市區太近，交通已塞到不行，若再加上五楊高架延伸到頭份，恐將釀交通秩序大亂。

他說，台積電將在竹南科學園區投資先進封測廠、力晶半導體將於銅鑼科學園區設廠投資，五楊高架應往南延伸經造橋、頭屋、苗栗到銅鑼，中間增設造橋交流道，才是對桃竹苗地區真正前瞻性規畫。

縣府工務處說明，若延伸至頭份將吸引更多短途車流使用國道，嚴重加劇塞車狀況，並擬短、中、長期改善策略，盼中央協助徹底解決國道一號頭份端點交通問題。其中短期部分，擬增頭份第二交流道，再加上行政院長蘇貞昌去年底同意中央全額補助的造橋交流道建設計畫，以解決國道壅塞並分流頭份交流道交通量。

工務處說明，中期方面仍將爭取五楊高架延伸至銅鑼，並於頭份交流道附近適當地點設置高架平面轉接道，以徹底解決國道頭份路段的壅塞，帶動國道沿線科學園區產業運輸發展，活絡地方經濟，創中央及地方雙贏局面。

長期則規畫竹竹苗輕軌捷運系統，建構便利竹苗生活圈，透過大眾運輸系統，減少私人運具、降低空汙排放量，舒緩國道等公路系統壓力。

(中時 )