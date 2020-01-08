基隆查緝隊更表示，這個走私的不法集團為混淆機器的識別與人工檢查，刻意將黃金熔解壓模為齒輪，並鍍銀偽裝、蒙混通關，幸虧查緝人員及時趕抵現場查獲。（海巡署提供／吳康瑋基隆傳真）

一名莊姓女子因得知香港收購黃金的價格比在台灣還要好很多，就心生歹念，為了賺取其中的價差，就將價值足足720萬元的黃金全數熔解，並壓模製成齒輪，來試圖闖關偷渡出境，但今天在機場遭到查獲，後依法可處罰款價額罰鍰720萬元，真令人感到得不償失。

海巡署偵防分署指出，基隆查緝隊接獲通報在北部有發現不法業者，正企圖走私黃金洗錢，財政部政風處、關務署台北關、關務署台北關政風室等單位遂組成專案小組查緝，經多日前往機場出境大廳後，於8日上午6點多，終於在第2航廈查到4只黃金齒輪，一共4.785公斤。

基隆查緝隊更表示，這個走私的不法集團為混淆機器的識別與人工檢查，刻意將黃金熔解壓模為齒輪，並鍍銀偽裝、蒙混通關，幸虧查緝人員及時趕抵現場查獲，而莊嫌到案後供稱，因為父母過去是開設銀樓的，並且有留下一些黃金給她，而她聽說香港黃金收購價格比較好，就打算帶到香港變賣，再把錢匯回來。

基隆查緝隊副隊長劉劭儀指出，攜帶高額黃金出入境，都應依洗錢防制法規定向海關申報，若未申報將被處以相當於未申報或申報不實的黃金價額罰鍰，得不償失。

(中時 )