美軍擊殺伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)之後，同時引發伊朗與伊拉克的憤怒，伊朗對幾處的美軍駐伊拉克基地發動短程彈道飛彈攻擊作為報復。至於伊拉克，民兵首領表示，他們也會對美國有復仇行動，而且強度不亞於伊朗。

俄國衛星網報導，伊朗對埃爾比勒省(Irbil )美軍基地，以及阿薩德省(Ayn al-Asad)的兩處美軍基地發發動了兩次空襲，美軍傷亡不確定，但有效提振伊朗的民心士氣。

伊拉克民兵卡扎利說，他們也會對美軍有所行動，這是重要的承諾。(圖/美聯社)

同為什葉派的伊拉克民兵系統也對美軍的空襲感到憤怒，因為伊拉克什葉派真主黨領導人阿穆罕迪斯(Abu Mahdi al-Muhandis)也在那輛車，也遭到了殺害。伊拉克民兵指揮官卡扎利(Qais al-Khazali)表示，他們也緊隨伊朗的腳步，對美軍展開自己的復仇行動，而且強度不亞於伊朗。

卡扎利說：「伊朗已經為他們被殺的指揮官展開復仇行動，現在是輪到我們該為自己的指揮官穆罕迪斯復仇。別忘了伊拉克人是勇敢而且齊心的，我們的反應將不亞於此。」

(中時電子報)