國民黨成立打鬼軍團，開放信箱由民眾檢舉各式抹黑訊息，20幾天來收到5千多份檢舉。打鬼軍團總團長周錫瑋今晚在中正紀念堂舉辦全民開講，邀請被約談、恐因而背負刑事犯罪非良民紀錄的受害者站出來；晚上六時起開講，周錫瑋預定七點到場。

周錫瑋上午強調，行政機關不能變成全民公敵，台灣民主不能箝制言論自由，蔡英文更不應迫害憲法保障的人民自由與秘密通訊自由，呼籲蔡英文總統以降的國安局長、行政院長、內政部長，以及檢警調單位，出面說明到底是誰下令，逼迫檢警調執行命令等的共犯結構。

(中時電子報)