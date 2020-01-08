查水表恐怖 周錫瑋邀受害者今晚自由廣場開講 19:072020/01/08 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 打鬼軍團總團長周錫瑋今晚在中正紀念堂舉辦全民開講，邀請被約談、恐因而背負刑事犯罪非良民紀錄的受害者站出來。(圖/直播畫面) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨成立打鬼軍團，開放信箱由民眾檢舉各式抹黑訊息，20幾天來收到5千多份檢舉。打鬼軍團總團長周錫瑋今晚在中正紀念堂舉辦全民開講，邀請被約談、恐因而背負刑事犯罪非良民紀錄的受害者站出來；晚上六時起開講，周錫瑋預定七點到場。 周錫瑋上午強調，行政機關不能變成全民公敵，台灣民主不能箝制言論自由，蔡英文更不應迫害憲法保障的人民自由與秘密通訊自由，呼籲蔡英文總統以降的國安局長、行政院長、內政部長，以及檢警調單位，出面說明到底是誰下令，逼迫檢警調執行命令等的共犯結構。 (中時電子報) #周錫瑋 #開講 #打鬼軍團 #檢警調 #受害者 也許您會感興趣 推薦閱讀 周錫瑋助攻萬美玲 改電話拉票 04:102020/01/04 地方新聞 逼績效「查水表」！周錫瑋痛批 要蔡英文出來面對 09:442020/01/05 政治 沒傳票照把人民帶走？藍營怒批：周二上街捍衛言論自由 11:132020/01/05 政治 假消息專辦老百姓 藍營：不起訴後警方竟還能賺積分 14:012020/01/05 政治 搶業績查水表 藍營要警政署踹共 04:102020/01/06 話題觀察 捍衛言論自由 藍嗆明上街頭 01:062020/01/06 政治要聞 蔡英文有點擔當好不好？周錫瑋怒了 21:372020/01/06 政治 虎哥周錫瑋：未來4年 要不要繼續活在恐懼中？ 20:452020/01/07 政治 收到5千多份黑韓檢舉！ 周錫瑋號召受害者今晚自由廣場開講 11:142020/01/08 政治 陪謝淑亞掃菜市場 虎哥：體力越跑越好 心情很正面 17:522020/01/08 政治 政治熱門新聞 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 痛心！賣菜嬤陳樹菊挺韓 竟遭網軍惡毒開嗆 - 政治 選前倒數 黃暐瀚爆韓國瑜最大隱憂 - 政治 聽到蔡英文喊這句話！洛杉基笑了 - 政治 羅智強批周玉蔻登報道歉 網友回應熱烈 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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