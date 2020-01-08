人安基金會與創世、華山基金會策略聯盟，舉辦「第30屆寒士吃飽30」愛心尾牙，邀請寒士(街友、社會邊緣人、獨居長輩、清寒單媽及學子家庭)共足足一千名，上宇林基隆站前店老闆楊佳明先生得知目前經費僅達7成，1／8號召親友吳記實業有限公司吳家禕執行長、李媽媽家傳涼麵李庭緯先生、可不可熟成紅茶基隆孝一店陳弘軒先生及凱傑工程行潘彥凱先生一起認捐剩餘20桌，更在現場發放禦寒保暖衣物，蔡適應立委祕書也在現場口頭承諾會認捐5桌，只希望讓寒士在過年前能夠吃ㄧ頓暖，感受團圓氣息。

為了關懷寒士，上宇林基隆站前店老闆楊佳明先生精心準備店內飲品，提供給現場排隊領餐的寒士飲用。楊老闆平日裡關注人安基金會總是不遺餘力，除不定期捐贈飲品給站內服務的寒士飲用，中元普渡時也捐贈白米。連續第三年，發揮影響力，帶動身邊的親友一起做愛心，楊老闆說：「小時後過過苦日子，可以感同身受，更鼓勵現在的年輕人能夠知福惜福，現在有一點收入，要懂得回饋社會，幫助需要的窮苦人。

每年農曆年前，人安、創世、華山策略聯盟於全台辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，已邁入第30年，將於109年1月19日全台16處同時辦理，，服務露宿街頭的流浪人、、獨居長輩、待拉單媽及清寒學子等弱勢家庭參與；基隆場將於聖心國小廣場辦理，並達百桌，邀請千位寒士在過年前夕，吃一頓溫飽、領一份應急紅包，感受滿滿的溫暖與關懷，紅包經費缺口尚缺3成約15萬，歡迎各界一起踴躍做愛心。

(中時 )