新黨：台聯廣告李登輝最怕新黨 呼籲票投新黨 19:202020/01/08 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新黨主席郁慕明（左）8日召開記者會。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台聯7日在自由時報刊登半版廣告，強調台聯在不分區立委得票率不能輸給新黨，甚至喊出「輸給新黨 台聯收攤」，對此新黨8日召開記者會回應，表示由此可見台聯與李登輝最怕的就是新黨，呼籲藍營選民若要讓李登輝苦惱，政黨票請投新黨。 (中時 ) #新黨 #台聯 #李登輝 #呼籲 #廣告 也許您會感興趣 推薦閱讀 消滅中華民國 新黨轟小英心裡話 01:212020/01/04 政治要聞 新黨控唐鳳 縱容民進黨暗黑網軍 01:212020/01/04 政治要聞 蔡團隊給美國惹麻煩 04:102020/01/05 時論廣場 伊朗宣布停遵核協議 德英法急喊話 12:562020/01/06 國際 顏阿寬「四年總複習」選前影片批蔡 20:482020/01/06 政治 郁慕明：票投新黨 總統選韓 04:092020/01/07 焦點新聞 與國民黨君子之爭 新黨拚5％政黨票 04:102020/01/07 政治要聞 被抹紅獲央視力挺 民眾黨提告 柯：假新聞要自律 10:502020/01/08 政治 清大開發AI廣告生成術 已與企業展開技術合作 12:042020/01/08 生活 新黨：台聯廣告李登輝最怕新黨 呼籲票投新黨 14:272020/01/08 政治 政治熱門新聞 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 痛心！賣菜嬤陳樹菊挺韓 竟遭網軍惡毒開嗆 - 政治 選前倒數 黃暐瀚爆韓國瑜最大隱憂 - 政治 聽到蔡英文喊這句話！洛杉基笑了 - 政治 羅智強批周玉蔻登報道歉 網友回應熱烈 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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