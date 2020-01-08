台聯7日在自由時報刊登半版廣告，強調台聯在不分區立委得票率不能輸給新黨，甚至喊出「輸給新黨 台聯收攤」，對此新黨8日召開記者會回應，表示由此可見台聯與李登輝最怕的就是新黨，呼籲藍營選民若要讓李登輝苦惱，政黨票請投新黨。

(中時 )