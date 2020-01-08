網路購物是現在年輕世代最常使用的消費方式，網路的無遠弗屆讓我們能夠到全球的購物網站上選購。但是網路購物更要細心選購，考量衣服品質、真偽等要素，才會避免踩到雷。一名網友就表示，在大陸網購一件在模特兒身上穿起來相當氣派又時尚的「深V」上衣，但實穿卻像「米其林」。

該名網友在《爆廢公社二館》表示，「笑死，大陸網購服裝，真不能信！」她隨後PO出在大陸網購平台逛到的時尚「深V」上衣，畫面中的模特兒很有架式，手臂的袖子故意做Oversize加寬，相當有設計感。但實體穿著卻被吐槽到體無完膚。網友形容，「怎麼像充氣了？好膨！」

網友在大陸網購平台逛到的時尚「深V」上衣，畫面中的模特兒很有架式，手臂的袖子故意做Oversize加寬，相當有設計感。但實體穿著卻被吐槽到體無完膚。（摘自爆廢公社二館）

原PO在文中怒罵，「臺幣一萬多，這是搞笑藝人在穿嗎？」只見她實穿照並沒有模特兒的氣派感，反而卻像個臃腫的肌肉男一樣，看起來超「膨」！還被網友笑稱是「米其林」，自備灌風效果。

原PO在文中怒罵，「臺幣一萬多，這是搞笑藝人在穿嗎？」只見她實穿照像個臃腫的肌肉男一樣，看起來超「膨」！（摘自爆廢公社二館）

原PO秀出與賣家溝通的記錄，指出她是在大陸一間名叫《YOUNIQUE》的商家購買這件設計感上衣，她抱怨這件要價不斐的設計上衣竟然如此不堪入目，問店家「這樣能穿出門嗎？」沒想到店家只是應付以對，表示衣服穿在每個人身上都不同效果，不保證每個人都會滿意。

這結果令她對網路購物相當失望，表示「網購衣服有風險，尤其色差」。認為還是實體店面購買衣服、試穿比較有保障。

網友向店家反應，卻被店家只是應付以對。（摘自爆廢公社二館）

(中時電子報)