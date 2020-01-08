彰化市長林世賢向長者奉茶並致贈「春節敬老禮金」6000元紅包，祝福長輩健康、長壽。（吳敏菁攝）

「當彰化市人好幸福！」新春腳步近了，彰化市公所８日起將陸續透過發放里辦公室發放給70歲以上長者「春節敬老禮金」每人6000元紅包，長輩們開心極了，許許多多老伴兩人加起來就1萬2000元，計畫著旅遊、添購家具、給孫子們買禮物等，充滿了過節的興奮。

彰化市「春節敬老禮金」大紅包，獨步彰化縣，很多人都不禁說「還是搬去彰化市了」，這項福利已連續發放23年，今年可獲領取敬老禮金的長者有2萬3492人，合計將發放1億4095萬2000元。

市長林世賢不諱言人口老化，這項福利支出會越來越龐大，但發放敬老禮金的目的，除了做好老人福利外，還有弘揚孝道及倫理道德的觀念，更重要的是對長者的關懷與照顧，會加緊開源，讓彰化市成為全國福利最好、充滿溫暖的城市。

是否該發放敬老禮金歷來都有過爭議，錢該怎麼花，才算是花在刀口上呢？彰化市也曾將這筆敬老禮金改成浮動，以自有財源不到10億元，就從6000改成5000元，但才實施1年，就被罵臭頭了，畢竟是持續以久的傳統，公所隔年就順應民意，且停車場、殯儀館等財政進帳都成長，改回了6000元。

市長林世賢表示，今年預計將投入近10億元經費做重大建設，未來幾年內市公所財政難免會面臨考驗；但他也強調，包括立體停車場等重大建設一旦完工啟用，投資即可逐漸回收，在細水長流之下，社會福利工作仍可兼顧。

(中時 )