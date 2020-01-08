迪麗熱巴低胸走紅毯。(取自迪麗熱巴工作室微博)

大陸女星迪麗熱巴今（8日）驚傳疑與黃景瑜拍攝新戲《愛情高級定製》假戲真做，被陸媒直擊收工後回到黃景瑜家過夜；而她晚間出席今日頭條年度盛典紅毯，對緋聞隻字不提，反而是粉絲相當為她心疼，氣轟經紀公司不僅沒幫忙闢謠，還讓迪麗熱巴頂著一頭亂髮走紅毯。

迪麗熱巴不受緋聞影響，今晚照樣穿上一身低胸露乳裝，性感出席紅毯活動，她受訪時也透露自己的新年新希望，坦言希望能有不一樣的嘗試，接到新角色跟新劇本，行程爆棚的她更忍不住笑說：「然而…也可以出去旅行一下。」

而迪麗熱巴這番發言就更讓粉絲心疼，因為經紀公司不僅至今沒為她澄清與黃景瑜緋聞，竟還讓她頂著亂髮出席活動，令粉絲們氣炸狂轟工作室「別裝什麼都沒發生！！」、「造謠的處理一下，為她做一次公關，好好保護她」、「姐姐很美！但能不能別老給熱巴穿抹胸的裙子了！換換行嗎！？熱搜別裝死啊行不行」。

(中時電子報)